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Бывшего работника таможни в Карелии незаконно устроили на работу в МУП

Новости. Общество
08:40, 09 Ноября 2021
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

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Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего.

По информации надзорного ведомства, нарушения были выявлены в муниципальном унитарном предприятии «Центр муниципальных расчетов» в Костомукше.

Установлено, что МУП заключил трудовой договор с бывшим уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований и дознания Карельской таможни, однако информация о его трудоустройстве по последнему месту работы не была направлена.

В этой связи транспортный прокурор внес представление директору предприятия, в отношении юридического и должностного лица вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях - незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего либо бывшего госслужащего.

Ранее суд оштрафовал компанию из Красноярска за нарушение антикоррупционного законодательства в Карелии.

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Комментарии

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Петрович
2021-11-09 09:49:14
А почему ему нельзя работать в МУП?
Гость
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