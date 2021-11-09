Бывшего работника таможни в Карелии незаконно устроили на работу в МУП

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего.

По информации надзорного ведомства, нарушения были выявлены в муниципальном унитарном предприятии «Центр муниципальных расчетов» в Костомукше.

Установлено, что МУП заключил трудовой договор с бывшим уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований и дознания Карельской таможни, однако информация о его трудоустройстве по последнему месту работы не была направлена.

В этой связи транспортный прокурор внес представление директору предприятия, в отношении юридического и должностного лица вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях - незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего либо бывшего госслужащего.

Ранее суд оштрафовал компанию из Красноярска за нарушение антикоррупционного законодательства в Карелии.