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Бывший торгпред РФ в Финляндии предложил закрепить в Конституции Карелии название республики "Карьялан Тазавалду"

Новости. Политика
14:41, 25 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В карельском парламенте собран пакет поправок в Основной закон региона.

Бывший торговый представитель России в Финляндии, а ныне научный руководитель Института североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета Валерий Шлямин считает необходимым закрепить в Конституции Карелии название республики на карельском и финском языках Karjalan Tazavaldu и Karjalan Tasavalta, правда, в написании кириллицей – "Карьялан Тазавалду" и "Карьялан Тасавалта". Напомним, сейчас первая статья Основного закона Карелии гласит, что "наименования "Республика Карелия", "Карелия" и "Карьяла" равнозначны".

Предложение бывшего торгпреда РФ в Финляндии вошло в пакет конституционных поправок, которые планируется вынести на обсуждение депутатов Законодательного собрания Карелии. Со своими инициативами по изменению карельской Конституции выступили также руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева, региональный омбудсмен Лариса Бойченко, председатель совета уполномоченных IX съезда карелов Раиса Самодаева, директор карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Роман Пивненко и сами депутаты.

Читайте подробнее в статье "Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам".  

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Комментарии

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Саныч
2020-11-25 14:55:41
Или "Бамбарбия Киргуду".
Сергей
2020-11-25 14:51:56
Что это за бред ? Кому это нужно ? Мы где живем в Чечне , Ингушетии ? Или в регионе , с преобладанием проживающего русско-язычного населения и в России . Пережил чересчур в Суоми , этот деятель .
Os
2020-11-25 14:50:41
Интересный ход. Финский на кириллическом алфавите.
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