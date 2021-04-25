Бывший заключенный совершил преступление в поселке Карелии и вернулся за решетку

В Калевальском районе условно-досрочно освобожденный заключенный совершил кражу и вернулся в колонию еще на 4 года, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Боровой, который совершил кражу.

Судом установлено, что в феврале мужчина, находясь в квартире своего знакомого, украл ноутбук и зарядное устройство, после чего с похищенным имуществом скрылся, намереваясь продать украденное.

Общий ущерб, причиненный преступлением, составил 19,8 тыс. рублей, что является для потерпевшего значительной суммой.

В суде рецидивист признал свою вину, раскаялся в содеянном, в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Вместе с тем, в биографии подсудимого совершенное преступление было не первым. В октябре 2020 года он был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по ранее вынесенному приговору суда, в том числе за совершение имущественных преступлений, после освобождения нигде не работал, на учете в органах занятости населения не состоял.

Таким образом, подсудимый нарушил условия условно-досрочного освобождения, в силу закона в его действиях имел место рецидив преступлений.

Приговором Костомукшского городского суда подсудимый признан виновным в совершении кражи, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.