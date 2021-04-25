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Бывший заключенный совершил преступление в поселке Карелии и вернулся за решетку

Новости. Криминал
14:43, 26 Апреля 2021
фото: © ТАСС/Сергей Карпов
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В Калевальском районе условно-досрочно освобожденный заключенный совершил кражу и вернулся в колонию еще на 4 года, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Боровой, который совершил кражу.

Судом установлено, что в феврале мужчина, находясь в квартире своего знакомого, украл ноутбук и зарядное устройство, после чего с похищенным имуществом скрылся, намереваясь продать украденное.

Общий ущерб, причиненный преступлением, составил 19,8 тыс. рублей, что является для потерпевшего значительной суммой.
В суде рецидивист признал свою вину, раскаялся в содеянном, в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Вместе с тем, в биографии подсудимого совершенное преступление было не первым. В октябре 2020 года он был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по ранее вынесенному приговору суда, в том числе за совершение имущественных преступлений, после освобождения нигде не работал, на учете в органах занятости населения не состоял.
Таким образом, подсудимый нарушил условия условно-досрочного освобождения, в силу закона в его действиях имел место рецидив преступлений.

Приговором Костомукшского городского суда подсудимый признан виновным в совершении кражи, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-26 15:09:03
Бывших зэков не бывает. Никто в стране не отважится сделать вторую ходку последней. Представляете, параллельная цивилизация зэков. Чтобы ни писали, у людей с измененным генетическим кодом не бывает раскаяний и исправлений. Смело признать это надо и идти дальше. Так точно, - сказал кот и пошёл спать. :)
врунофф
2021-04-26 14:50:14
У них там трехразовое питание и шахматные турниры. Ночной фотограф упорно отказывается участвовать в общественной жизни отряда и ехать в место отбывания наказания. Считает себя историком и исследователем.
Гость
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