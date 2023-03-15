Бывший замглавы МВД Карелии Борис Чухраев умер в Курске

После тяжелой болезни 14 марта в Курске на 77-ом году жизни скончался бывший заместитель министра внутренних дел Карелии – экс-начальник криминальной милиции республики полковник Борис Чухраев.

Этот факт журналисту «Столицы на Онего» подтвердили в карельском МВД, о нем написали многие СМИ Курска.

Родившийся в Ленинграде в семье военного Борис Михайлович вскоре вместе с родителями переехал в Курскую область. После окончания местного сельскохозяйственного техникума начал свою работу в комсомоле. С тех пор его жизнь была связана с государственной службой и общественной работой.

В Курске Борис Чухраев возглавлял обком ВЛКСМ, затем трудился в ЦК ВЛКСМ. Он участвовал в комсомольских стройках Михайловского ГОКа в городе Железногорск Курской области и местной Курской АЭС. За досрочную стройку ГОКа, где Чухраев руководил шестью тысячами человек со всех регионов СССР, его наградили медалью «Знак Почета». Он также работал заместителем начальника УВД области по кадрам. После окончания в 1985 году Академии МВД СССР, Борис Чухраев был направлен на службу в Карелию. Здесь он четыре года работал заместителем министра – начальником криминальной милиции республики. В этой ответственной должности он никогда не отказывал в интервью карельским журналистам, включая автора этих строк.

После возвращения в Курск в 1997 году, полковник в отставке Борис Чухраев стал одним из основателей местного отделения партии «Единая Россия». Входил в ее политический совет, был заместителем руководителя исполкома регионального отделения партии и никогда не прекращал общественную работу.