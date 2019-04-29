12:06, 29 Апреля 2019
Бывший заммэра Сегежи отправится в колонию за хищение 1,5 млн рублей бюджетных денег
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Сегежский городской суд приговорил к 4 годам 4 месяцам колонии бывшего заместителя мэра за мошенничество с муниципальными контрактами, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, замглавы администрации Сегежи совместно с учредителем коммерческой компании (уголовное дело в отношении уже рассмотрено судом) в 2015 году похитил более 1,5 миллионов рублей при исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции линий электропередачи и электроустановок уличного освещения.
Суд приговорил бывшего чиновника к 4 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также постановил взыскать со злоумышленника ущерб в 1.5 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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