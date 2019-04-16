Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:31, 16 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Бывший замминистра образования Карелии поддержал изучение православия в школе

Загрузка...

Проректор Карельского института развития образования Анатолий Кармазин высказался за расширение преподавания в школах республики "Основ православной культуры".

Об этом бывший заместитель министра образования Карелии заявил на научно-практической конференции "Первые Сретенские образовательные чтения", которые прошли 16 апреля в Институте педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета. Кармазин напомнил участникам чтений, что курс "Основы религиозных культур и светской этики" был включен в обязательную часть образовательной программы всех российских школ в 2012 году.

"В школах сегодня ежегодно проводятся собрания родителей, которые выбирают один из шести модулей этого предмета. Как в Карелии? Какие выборы делают наши родители? Я назову цифры, и вы увидите, что у нас работы здесь еще очень много. "Основы светской этики" – 62%, "Основы мировых религиозных культур" – 18%, "Основы православной культуры" – 20,3%. Вы скажете: мало. Я скажу, что да, но есть динамика к увеличению. 17% было в прошлом году, а до этого еще меньше. Нам нужно вместе сделать так, чтобы выбор этого модуля, выбор модуля "Основы православной культуры" постоянно увеличивался в нашей республике", – подчеркнул проректор Карельского института развития образования.

Читайте подробнее в статье "Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-04-16 16:13:44
Достали вы уже детей своей религией , дайте детям спокойно учиться , программы обучения и так перегружены . Собирайте таких как Карамзин и учите их всем религиям сразу , пусть замаливают грехи своей уходящей куда то жизни . :)
Владимир
2019-04-16 16:00:02
На кой ляд нужно это православие в школе? Что вы везде его суете, особенно детям??? Кому надо и так верит.
nae
2019-04-16 15:52:08
"Нам нужно вместе сделать так, чтобы выбор этого модуля, выбор модуля "Основы православной культуры" постоянно увеличивался в нашей республике", – подчеркнул проректор Карельского института развития образования."

А во это уже протекционизм в чистом виде. За какую мзду лоббистом заделался проректор?
однозначно
2019-04-16 15:46:09
Толик Кармазин будучи учителем русского языка, когда спускался с четвертого этажа в хрущевке, уже сам с собой разговаривал. Под старость лет крыша окончательно поехала.
Мизантроп
2019-04-16 15:49:35
однозначно, Плюсую. ))))))))))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло

Аналитика

Сегодня 15:10
Обществоведение
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 1
Как "духовно-нравственное воспитание на основе традиционных религий" превращается в стране в вопрос национальной безопасности.
"Истинные финны" покоряют электорат 3
15.04.2019 14:13
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Вся аналитика

Чтиво

15.04.2019 15:40
Без политики
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 12
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»