Бывший замминистра образования Карелии поддержал изучение православия в школе

Проректор Карельского института развития образования Анатолий Кармазин высказался за расширение преподавания в школах республики "Основ православной культуры".

Об этом бывший заместитель министра образования Карелии заявил на научно-практической конференции "Первые Сретенские образовательные чтения", которые прошли 16 апреля в Институте педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета. Кармазин напомнил участникам чтений, что курс "Основы религиозных культур и светской этики" был включен в обязательную часть образовательной программы всех российских школ в 2012 году.

"В школах сегодня ежегодно проводятся собрания родителей, которые выбирают один из шести модулей этого предмета. Как в Карелии? Какие выборы делают наши родители? Я назову цифры, и вы увидите, что у нас работы здесь еще очень много. "Основы светской этики" – 62%, "Основы мировых религиозных культур" – 18%, "Основы православной культуры" – 20,3%. Вы скажете: мало. Я скажу, что да, но есть динамика к увеличению. 17% было в прошлом году, а до этого еще меньше. Нам нужно вместе сделать так, чтобы выбор этого модуля, выбор модуля "Основы православной культуры" постоянно увеличивался в нашей республике", – подчеркнул проректор Карельского института развития образования.

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