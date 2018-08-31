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Новости. Общество
10:15, 31 Августа 2018

Бывший житель Петрозаводска опасается, что его могут обвинить в похищении сына

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Очередной международный скандал, связанный с опекой детей Сергея Тимонена и Светланы Карелиной, может разразиться из-за желания сына остаться с отцом в Финляндии.

"В ближайшее время, по всей видимости, появится новость о похищении ребёнка – гражданина РФ, гражданином Финляндии. И СМИ РФ снова начнут очередную политическую кампанию по "спасению", - сообщается в письме Сергея Тимонена, разосланном в пятницу в редакции СМИ Карелии.

По словам Тимонена, его 12-летний сын Артем в течение 6 лет пытается "остаться жить" с ним в Суоми.

"Он многократно заявлял об этом. На психологических экспертизах, представителям отдела опеки Петрозаводска, в суде. Все игнорируют мнение ребёнка", - сообщает Тимонен в письме.

В этом году дети Сергея Тимонена и его бывшей супруги Светланы Карелиной находились на каникулах в Финляндии у отца. Жили они там с 23 июля.

"Дочка захотела вернуться, я ее отвез. А сын пожелал остаться со мной и живет в Финляндии. С матерью он регулярно общается по "Скайпу", - рассказал Тимонен "Столице на Онего".

Он заявил, что опасается скандала "с похищением", который может организовать его бывшая супруга.

"Сейчас Артём находится в Финляндии, он не хочет возвращаться к матери, он написал ей письмо об этом.  Мать по-прежнему не даёт согласие на то, чего хочет её сын, и на что он имеет право по закону", - считает Тимонен. 

Между тем, есть решение двух инстанций – Верховного суда Карелии и Верховного суда Финляндии – о том, что дети супругов должны жить с матерью в России.

Напомним, осенью 2012 года бывший житель Петрозаводска, ныне живущий в городе Йоэнсуу в Финляндии, Сергей Тимонен отказался вернуть матери - Светлане Карелиной в Петрозаводск - общих детей, которые приехали к нему в гости. Все это время дети находились в Финляндию по туристическим визам, срок действия которых истек.

В ходе затяжного процесса по возвращению детей в Россию, Тимонен пытался лишить Карелину родительских прав и доказать законность нахождения двойняшек в Финляндии.

25 января 2013 года Верховный суд Карелии постановил, что шестилетние Артем и Софья Тимонен должны быть возвращены матери, Светлане Карелиной в Петрозаводск. Вопрос опеки над детьми также должен решаться в России.

Решение российского суда подтвердил Нагорный суд города Хельсинки 11 марта 2013 года.

Позже Верховный суд Финляндии вынес решение, что дети Светланы Карелиной и Сергея Тимонена должны быть переданы матери и вернуться в Карелию.

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