Бывшую правительственную дачу продают в Карелии «за бесценок»

Минимущества Карелии выставило на торги бывшую правительственную дачу в деревне Шуйская Чупа.

Лот продается «без объявления цены», говорится в аукционной документации.

Под приватизацию попал дачный дом и участок общей площадью 1515 кв. м.

По документам каркасно-засыпное здание 1954 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии.

Дача включена в программу приватизации вместе с несколькими аналогичными постройками, которые в советские времена выделялись чиновникам органов исполнительной власти Карелии в качестве служебных дач.