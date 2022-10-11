Бывшую правительственную дачу продают в Карелии «за бесценок»

Минимущества Карелии выставило на торги бывшую правительственную дачу в деревне Шуйская Чупа.
Лот продается «без объявления цены», говорится в аукционной документации.
Под приватизацию попал дачный дом и участок общей площадью 1515 кв. м.
По документам каркасно-засыпное здание 1954 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии.
Дача включена в программу приватизации вместе с несколькими аналогичными постройками, которые в советские времена выделялись чиновникам органов исполнительной власти Карелии в качестве служебных дач.
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