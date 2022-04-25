Бывшую правительственную дачу в Карелии приватизируют в состоянии разрухи

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на продажу одну из бывших правительственных дач в деревне Шуйская Чупа.

Согласно аукционной документации, планируется приватизация дома площадью 110,9 кв. метров и участка площадью 15 соток.

К документам приложены фотографии каркасно-засыпного дома, из которых следует, что он находится в плачевном состоянии.

Предыдущий аукцион, объявленный в декабре прошлого года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Тем не менее, объект выставлен на торги за 4,8 млн рублей.

Ранее Минимущества пустило с молотка еще несколько бывших правительственных дач в Шуйской Чупе. Они представляли собой щитовые домики без благоустройства и продавались вместе с участками по ценам от 1 до 3,8 млн рублей.