Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:24, 12 Апреля 2019
фото: www.mtvuutiset.f

Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии

Загрузка...

После развода с финном россиянка потеряла право на жительство в соседней стране.

Иммиграционная служба Финляндии отказала в виде на постоянное пребывание в стране Надежде Алексеевой, которая до отъезда из России проживала в Карелии. Как сообщила финская телекомпания MTV, женщине придется покинуть соседнюю страну в течение 30 суток. "Я не могу уехать, у меня больше нет ничего в России", - со слезами поведала Надежда финским журналистам.

Женщина вышла замуж за финна и уехала вместе с ним в Финляндию. Однако брак распался, и после развода Надежда Алексеева осталась в соседней стране одна. Сейчас женщина на пенсии, в Финляндии у нее есть жилье, а ее бывший дом в Петрозаводске уже снесен.

Основанием для отказа в виде на жительство в Финляндии стали развод и частые поездки Надежды в Россию в последние два года. Но женщина объясняет эти поездки серьезным заболеванием своей дочери. "Она умерла в 34 года, и мне больше некуда ехать", - говорит Надежда.

Иммиграционная служба Финляндии вынесла свое решение в январе. Надежда Алексеева обжаловала его в административном суде города Вааса, но он не нашел оснований для отмены этого решения. Последним шансом для Надежды остается Высший административный суд Финляндии. 

"В Финляндии не понимают, что значит вернуться в Россию без жилья и семейных связей", - рассказала подруга Надежды Алексеевой Татьяна Мугал. Ее родной дед также не смог получить в Финляндии вид на жительство, был вынужден вернуться на родину, где умер, оказавшись без необходимой медицинской помощи. 

Примечательно, что даже после развода Надежда продолжает ухаживать за бывшим мужем. Кроме того, она работает при церкви пятидесятников.  

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-04-12 12:28:41
Ей надо было в школе читать "Тарас Бульба", а не мечтать о прынцах на белом коне.
User
2019-04-12 12:08:00
"В Финляндии не понимают, что значит вернуться в Россию без жилья и семейных связей"

Ну откуда бездуховным европейцам знать про великую российскую духовность и скрепы? Вот же буквально позавчера в новостях - "Начался новый этап программы переселения соотечественников из-за рубежа в Карелию". Так чта Tervetuloa kotimaahan!
кир
2019-04-12 12:19:39
User, а тебя там нет. Очень жаль. :) Чего то боишься? И тут бы нервы не тратил.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло

Аналитика

09.04.2019 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии 1
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»