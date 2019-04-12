Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии

После развода с финном россиянка потеряла право на жительство в соседней стране.

Иммиграционная служба Финляндии отказала в виде на постоянное пребывание в стране Надежде Алексеевой, которая до отъезда из России проживала в Карелии. Как сообщила финская телекомпания MTV, женщине придется покинуть соседнюю страну в течение 30 суток. "Я не могу уехать, у меня больше нет ничего в России", - со слезами поведала Надежда финским журналистам.

Женщина вышла замуж за финна и уехала вместе с ним в Финляндию. Однако брак распался, и после развода Надежда Алексеева осталась в соседней стране одна. Сейчас женщина на пенсии, в Финляндии у нее есть жилье, а ее бывший дом в Петрозаводске уже снесен.

Основанием для отказа в виде на жительство в Финляндии стали развод и частые поездки Надежды в Россию в последние два года. Но женщина объясняет эти поездки серьезным заболеванием своей дочери. "Она умерла в 34 года, и мне больше некуда ехать", - говорит Надежда.

Иммиграционная служба Финляндии вынесла свое решение в январе. Надежда Алексеева обжаловала его в административном суде города Вааса, но он не нашел оснований для отмены этого решения. Последним шансом для Надежды остается Высший административный суд Финляндии.

"В Финляндии не понимают, что значит вернуться в Россию без жилья и семейных связей", - рассказала подруга Надежды Алексеевой Татьяна Мугал. Ее родной дед также не смог получить в Финляндии вид на жительство, был вынужден вернуться на родину, где умер, оказавшись без необходимой медицинской помощи.

Примечательно, что даже после развода Надежда продолжает ухаживать за бывшим мужем. Кроме того, она работает при церкви пятидесятников.