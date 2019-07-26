C 13 по 16 августа будет ограничена подача горячей воды для некоторых районов Петрозаводска

В соответствии с требованиями п. 2.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115, Петрозаводская ТЭЦ проводит испытания магистральных тепловых сетей в период с 10:00 часов 13 августа 2019 года до 10:00 часов 16 августа 2019 года.

В связи с испытаниями в указанный период будет ограничено теплоснабжение на нужды горячего водоснабжения для потребителей из следующих микрорайонов:

- Сулажгора;

- Центр города, ограниченный ул. Еремеева - ул. Дзержинского - пр. Карла Маркса;

- район сетей НГЧ (подразделение железной дороги), ограниченного ул. Шотмана, пр. Первомайский - ул. Железнодорожная- ул. Краснофлотская;

- Зарека;

- Кукковка;

- Голиковка;

- Привокзальный.

Обращаем внимание жителей районов ул. Профсоюзов и Октябрьского проспекта: в период с 10.00 13 августа до 10.00 19 августа будет ограничена подача горячей воды в связи с работами на сетях ПКС.

Приносим извинения за доставленные временные неудобства.