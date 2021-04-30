Cбежавший в Финляндии кот вернулся к хозяевам спустя 8 лет

Обнаруженного в 30 километрах от своего дома кота ждет кастрация.

Рыжий кот Ронтти вместе со своим братом сбежал от хозяев 8 лет назад. Как пишет Yle, брат кота погиб под колесами машины, а о судьбе Ронтти долгое время не было никаких известий. Однако на прошлой неделе хозяйка беглеца из местечка Ориматтила получила сообщение от финского интернет-портала, где она зарегистрировала данные вшитого в кота микрочипа, что животное нашлось.

Ронтти обосновался в приюте, расположенном в 30 километрах от прежнего жилища кота. Его поместили туда по просьбе жительницы городка Керава, к которой Ронтти стал наведываться в дом и даже спать на ее балконе. Как предполагают специалисты, беглец сам добывал себе пропитание, охотясь на грызунов и птиц. А в качестве награды за возвращение домой Ронтти ждет кастрация.