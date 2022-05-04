Чайки напали на прохожих в Петрозаводске – потребовалась помощь спасателей

На улице Ленинградской в Петрозаводске агрессивные чайки атаковали прохожих, защищая гнездо с птенцами, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 11 мая, в 15.17 на пульт дежурной службы спасателей МЧС поступило сообщение, что на улице Ленинградской, в районе дома №16-а, около детского сада, чайки нападают на прохожих.

Прибывшие по месту вызова спасатели обнаружили в траве гнездо с птенцами чаек и перенесли его в безлюдное место, чтобы обезопасить прохожих.

Как отметили в МЧС, при переносе гнезда никто не пострадал.