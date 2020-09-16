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Часовню открыли у пожарной части в Петрозаводске

Новости. Общество
18:40, 17 Сентября 2020
фото: © МЧС по Республике Карелия
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На территории пожарно-спасательной части №1 в столице Карелии появилась часовня, сообщили в МЧС республики.

Сегодня, в День памяти иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", состоялось торжественное открытие часовни при участии личного состава всех подразделений МЧС Карелии.

Идея построить часовню родилась полгода назад. За это время был разработан проект и определено, что часовня появится на территории 1 пожарно-спасательной части Петрозаводска. Сооружение было возведено силами личного состава Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона из калиброванного бревна, размерами 5*2,5 метра.

Строительство часовни в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" неслучайно. Российские пожарные считают эту икону своей покровительницей и заступницей. Образ Божией Матери "Неопалимая Купина" – одна из самых известных чудотворных икон в России, перед которой всегда молились о защите от стихийных бедствий и пожаров. У спасателей есть даже такая традиция – класть маленькую икону с изображением богоматери в карман боевки – рабочей куртки пожарного.

Посещать новую часовню смогут не только огнеборцы, но и жители города.

Ранее часовня появилась в центре помощи неизлечимым больным в Карелии, срок открытия которого неоднократно переносился.

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