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Часовня появилась в центре помощи неизлечимым больным в Карелии, срок открытия которого неоднократно переносился

Новости. Общество
12:03, 27 Июня 2020
фото: Михаил Охлопков / ВК
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о появлении часовни в готовящемся к открытию республиканском центре паллиативной помощи.

Министр Охлопков заявил в соцсети, что единый республиканский центр паллиативной помощи полностью готов к работе. Объект предполагаетсмя окрыть через неделю.

В одном из помещений центра была открыта часовня в честь Иконы Божьей Матери "Всецарица", рассказал Охлопков.

"В подобных учреждениях, где люди сталкиваются с неизлечимой болезнью, обязательно должны быть места для уединения, возможности для больных и их родственников получить поддержку священнослужителя. После открытия часовни подписано соглашение о сотрудничестве между Минздравом Карелии и Петрозаводской и Карельской Епархией Русской Православной Церкви", - поделился министр.

"Уход за умирающими терминальными больными на особом внимании. Каждый человек имеет право на достойный уход из жизни - не страдая, с адекватным обезболиванием, не отягощая своих близких и родственников. Тем более, мы все понимаем метафизическое наполнение искусства врачевания. Для этого развиваем в Республике Карелия паллиативную помощь", - сообщил Михаил Охлопков.

Напомним, открытие центра паллиативной медицинской помощи в Петрозаводске неоднократно переносилось. Летом 2019 года сообщалось, что учреждение появится в бывшем здании перинатального центра на улице Льва Толстова, 40 в карельской столице. Открытие было запланировано на 1 сентября 2019 года. Затем объект обещали сдать после январских праздников 2020 года, но тоже отодвинули эту дату. После этого, уже в конце февраля текущего года, срок сдачи центра был еще раз сдвинут.

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