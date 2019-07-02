В Петрозаводске откроется Центр паллиативной медицинской помощи

В бывшем здании Перинатального центра разместится Центр паллиативной помощи на 60 коек.

Центр на улице Льва Толстова, 40 объединит в себе два ранее существовавших дома сестринского ухода. Здесь будут организованы палаты респираторной поддержки, койки дневного стационара. На ремонт помещений и закупку оборудования выделено более 15 миллионов рублей. Открытие Центра паллиативной медицинской помощи запланировано на 1 сентября этого года, цитирует паблик "Республика Карелия" заместителя премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсакова.

Планируется, что специалисты по паллиативной медицине организуют круглосуточную горячую линию по вопросам обезболивания, а также начнут консультировать своих коллег из районов и родственников пациентов.

По словам Игоря Корсакова, в ближайшие два года на территории республики также создадут дополнительные кабинеты паллиативной помощи: восемь планируется открыть до конца 2019 года, еще восемь - в 2020 году.

Сегодня в Карелии паллиативную помощь оказывают в 12 учреждениях здравоохранения: развернуто 163 койки. Возможностями паллиативной медицины за первый квартал 2019 года воспользовались 660 человек, пишет ТАСС.