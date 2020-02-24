Центр для неизлечимо больных пациентов обещают открыть в Петрозаводске через месяц

Центр паллиативной помощи, который планировали открыть сразу после новогодних праздников, теперь рассчитывают сдать к концу марта.

В минувшие входные министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков оценил степень готовности нового учреждения для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Центр паллиативной помощи на 60 коек разместится в бывшем здании Перинатального центра на улице Льва Толстова.

По словам министра, на всех этажах здания уже завершены ремонтные работы, проводится уборка, устраняются мелкие недоделки. Для Центра закупили оборудование и средства ухода. Дя учреждения также приобретается новая мебель. В здании будет оформлена навигация с учетом брендбука, единого для государственных медицинских организаций Карелии.

"Подготовлены палаты для пациентов, помещения для размещения выездной патронажной службы, специальные комнаты для хранения наркотических обезболивающих, а также палаты для терминальных больных. Создаются условия для оказания на основе комплексного подхода помощи больным, вылечить которых нельзя, но можно обеспечить им достойный уход из жизни – без боли и страданий", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" Михаил Охлопков.

Как отметил главы Минздрава республики, следующий этап – получение положительного санэпидзаключения и лицензирование.

"Открытие центра планируем в конце марта", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что Центр на улице Льва Толстова, 40 объединит в себе два ранее существовавших дома сестринского ухода.