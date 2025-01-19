Частная баня сгорела в районе Карелии

На месте работали четыре пожарных.
Баня полыхала 26 января в поселке Калевала на улице Заламбино. Об этом сообщили в паблике .
На место происшествия для ликвидации пожара выезжали четыре человека и одна единица техники из пожарной части № 20. Руководил тушением пожара начальник караула. К счастью, погибших и пострадавших не было. Однако крыша бани полностью прогорела. Постройка получила серьезные повреждения.
Ранее писали о том, что в поселке Чална во время пожара в жилом доме погибла женщина.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание