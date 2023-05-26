Частная фирма попробует избавить от клещей жителей Петрозаводска

В Петрозаводске началась акарицидная обработка, сообщили в мэрии.

Администрация города заключила договор на антиклещевую обработку парков и скверов карельской столицы.



Подрядчиком выступит ООО «КДС».



Организация обязалась отработать в зеленых зонах разных районов города: в центре, на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, в Соломенном, в Октябрьском районе и СКЗ.



Акарицидным препаратом обработают места отдыха горожан и возле пешеходных дорожек. Работы должны быть закончены до 15 июня.