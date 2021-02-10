Частные компании в ЖКХ Карелии пожаловались на убыточные тарифы, а их заподозрили в "мухляже"

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии выступает против объединения всей системы водоснабжения республики, которая сейчас находится в руках частного бизнеса, в одну государственную компанию.

Причины такой позиции министерства объяснил глава ведомства Виктор Россыпнов на сегодняшнем заседании профильного комитета парламента республики.

Депутаты высказались за создание единой государственной компании, которая будет заниматься водоснабжением республики по единому для всех районов тарифу.

На заседании парламентского комитета выступали руководители частных фирм и некоторые из них пожаловались, что установленные тарифы для них убыточны.

По мнению профессионального энергетика, депутата Владимира Семенова, у него вызвает сомнение прозрачность тарифов.

"Когда комитет (по ценам и тарифам – прим. ред.) утверждает 28 тарифов в Карелии на водоснабжение, вот тогда начинается, извините за выражение, определенный мухлеж. А когда будет единый тариф, все будет прозрачно", - сказал Семенов.

Почему министр против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".