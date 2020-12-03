Частные перевозчики заявили, что будут участвовать в реформе общественного транспорта в Петрозаводске наравне с чиновниками и депутатами

В столице Карелии на площадке "Деловой России" обсудили реформу общественного транспорта.

На прошлой неделе на всю страну прогремела история, произошедшая в Новокуцнецке, когда разгневанные проведенной в городе реформой общественного транспорта жители города ворвались в мэрию, забаррикадировались там и остались ночевать, пока власти их не услышат. К такой радикальной акции привели непродуманные действия чиновников: в Новокузнецк завели московскую транспортную компанию, которая выжила всех местных перевозчиков (проведенный сомнительный аукцион с крупными лотами позволил это сделать), но вместо обещанных новых больших автобусов, вывела на линии совсем не то, что обещала. В Новокузнецке возник коллапс с пассажирскими перевозками – люди мерзли на остановках и не могли никуда уехать.

Как сделать так, чтобы новокузнецкий бунт не повторился в Петрозаводске, где городские и республиканские власти также собираются реформировать общественный транспорт, накануне обсуждали все заинтересованные лица на площадке регионального отделения "Деловой России". По приглашению руководителя карельских делороссов Александра Калько за стол переговоров сели представители всех ветвей и уровней власти, а также местные предприниматели, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии.

Возможный переход полномочий на осуществление пассажирских перевозок от города к республике пока существует только в виде дорожной карты из 15 пунктов. Если следовать этой дорожной карте, то впоследствии должен появиться некий нормативный акт, согласно которому передача полномочий произойдет в новое казенное учреждение, которое и будет управлять всеми пассажирскими перевозками в столице Карелии. Но пока чиновники и депутаты еще очень далеки от какой-либо конкретики по этому вопросу. В настоящее время при Петросовете создана Межведомственная рабочая группа, на заседаниях которой будут обсуждаться детали транспортной реформы. И как выяснилось на круглом столе "Деловой России", пока она состоит только из представителей власти.

Лидер карельских делороссов Александр Калько настоял, чтобы в эту группу включили частных предпринимателей, которые осуществляют перевозки в Петрозаводске сейчас: "Чтобы власть не наделала ошибок, как в Новокузнецке".

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