Частный дом сгорел дотла в Приладожье Карелии (ФОТО)

Утром 10 марта в Сортавале сгорел частный дом.
В пятницу, 10 марта, в 10.48 пожарным города Сортавала сообщили о возгорании дома по адресу: Сортавала, остров Риеккалансари, поселок Рантуэ.
Частная жилая постройка сильно пострадала от огня. Причины происшествия устанавливаются, говорится в сообщении паблика «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание