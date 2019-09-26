Частный дом сгорел в Карелии

Пожар произошел 25 сентября в Беломорске, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.10 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Новое Ковжино. В 00.01 пожар ликвидирован.



Дом сгорел.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.



Погибших и пострадавших нет.

Несколькими часами ранее, в 18.16, в п. Лахколампи на ул. Северной произошел пожар в бане. Сгорел чердак на площади 4 кв м.