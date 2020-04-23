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Частный дом в Карелии остался без кровли из-за пожара

Новости. Происшествия
09:30, 24 Апреля 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Пожар произошел 23 апреля в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.01 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме площадью 200 кв м в Сортавале на ул. Щорса. В 19.09 пожар ликвидирован.

В результате сгорела кровля на площади 10 кв м.

Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.

Погибших пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Карелии.

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