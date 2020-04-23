Частный дом в Карелии остался без кровли из-за пожара

Пожар произошел 23 апреля в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.01 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме площадью 200 кв м в Сортавале на ул. Щорса. В 19.09 пожар ликвидирован.

В результате сгорела кровля на площади 10 кв м.



Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.



Погибших пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее дачный дом и бесхозное строение сгорели из-за пала травы в Карелии.