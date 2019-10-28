Частный собственник продает памятник архитектуры Карелии на сайте бесплатных объявлений

Памятник архитектуры XIX века, который находится в частной собственности, выставлен на продажу в Сортавале.

Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений Avito.

Здание площадью 400 кв. метров с земельным участком 1,3 тыс кв. метров расположено в центре города на пересечении улицы Карельская и улицы Советских космонавтов. Планируемая сумма сделки – 7,5 млн рублей. Для каких целей предлагается использовать объект культурного наследия, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".