«Часто встречаются недомогания»: бюджетникам в Карелии дадут второй выходной после вакцинации

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал проект закона о предоставлении работникам бюджетных организаций второго выходного дня после вакцинации от коронавируса.

Согласно документу, выходной день с сохранением зарплаты будут давать работнику не только в день вакцинации, как раньше, но и на следующий день после прививки. По мнению депутатов, это будет дополнительным стимулом для прохождения вакцинации.

«Достаточно часто встречаются недомогания — ночью, под утро. Поэтому выходной день после вакцинации необходим», — пояснил председатель комитета Алексей Хейфец.

Негативных последствий от принятия такого законопроекта опасается депутат Эмилия Слабунова. По ее мнению, чтобы отпустить работника в отгул, работодателю придется переложить его обязанности на других сотрудников и оплатить им дополнительную нагрузку. Деньги для этого придется брать из фонда оплаты труда, в том числе, за счет урезания премиальных, считает Слабунова.

«Это будет стимулирование одних за счет других», — заявила она.

Эти опасения большинству членов комитета показались безосновательными. По словам Хейфеца, бюджетники уже получают один выходной в день вакцинации, и от их работодателей не поступало сведений о проблемах с фондами оплаты труда.