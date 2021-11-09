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«Часто встречаются недомогания»: бюджетникам в Карелии дадут второй выходной после вакцинации

Новости. Общество
15:26, 09 Ноября 2021
фото: © freepik

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Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал проект закона о предоставлении работникам бюджетных организаций второго выходного дня после вакцинации от коронавируса.

Согласно документу, выходной день с сохранением зарплаты будут давать работнику не только в день вакцинации, как раньше, но и на следующий день после прививки. По мнению депутатов, это будет дополнительным стимулом для прохождения вакцинации.

«Достаточно часто встречаются недомогания — ночью, под утро. Поэтому выходной день после вакцинации необходим», — пояснил председатель комитета Алексей Хейфец.

Негативных последствий от принятия такого законопроекта опасается депутат Эмилия Слабунова. По ее мнению, чтобы отпустить работника в отгул, работодателю придется переложить его обязанности на других сотрудников и оплатить им дополнительную нагрузку. Деньги для этого придется брать из фонда оплаты труда, в том числе, за счет урезания премиальных, считает Слабунова.

«Это будет стимулирование одних за счет других», — заявила она.

Эти опасения большинству членов комитета показались безосновательными. По словам Хейфеца, бюджетники уже получают один выходной в день вакцинации, и от их работодателей не поступало сведений о проблемах с фондами оплаты труда.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-11-09 16:33:43
Грамотно. После всех этих мощных мер Ковиду ничего не останется как одуматься и признать поражение.
ото
2021-11-09 16:33:39
У нас простой народ всегда ненавидел начальников, бюджетников. Для того с переворот сделали, чтобы отнять, разграбить и поделить чужое. Своё было пропито уже в те времена. :)
Клещ
2021-11-09 16:06:45
у бюджетников работа более сложная, чаще недомогание на второй день проявляется после прививки))
Горожанин
2021-11-09 15:49:09
Это только бюджетникам надо? У них другое устройство организмов?
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