Чего не хватает петрозаводской набережной

Этот вопрос в очередной раз был поднят на знаковом для города мероприятии – второй Стратегической сессии развития Петрозаводска, прошедшей 10 июня.

Организаторы не ограничились теорией, и провели своеобразное практическое занятие: отправили участников гулять по городу. Как это было и зачем это нужно, нам рассказала участница форума – депутат Законодательного Собрания Карелии Анна Лопаткина:

- Гуляли по набережной не просто так, в каждой группе был задан свой фокус, под которым необходимо смотреть на все локации набережной. Это экология и ЗОЖ, город как искусство, семья и дети, и тд. Так как каждый из участников группы имеет свой уникальный опыт, то это дало возможность увидеть весь спектр проблем - чего же не хватает, чтобы набережная стала по-настоящему открытой для всех. А с другой стороны - предложить такие решения, которые бы всеми были приняты, стали любимыми локациями.

Конечно, рассматривая набережную под углом ее развития – в частности, как места для занятий спортом – гуляющие форумчане отметили разные покрытия набережной, которые не всегда безопасны для спортсменов. А также отсутствие везде, где это было бы необходимо, знаков, предупреждающих о велодорожке.

- Не хватает трибун из дерева в виде амфитеатров у воды, которые давали бы возможность любоваться парусными регатами, прогулочными судами или весельными лодками с отдыхающими, да и просто озером, - считает Анна Лопаткина.

По ее словам, все предложения и мнения участников Сессии будут учтены при доработке Стратегии развития Петрозаводска – а значит, будет полезно для горожан.