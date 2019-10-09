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Новости. Общество
21:30, 09 Октября 2019
фото: instagram.com/achekhova

Чехова призналась, что ей навязывают роли проституток и секс-маньячек (ВИДЕО)

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Телеведущая рассказала о профессиональной деятельности и личной жизни.

Чехова записала для своих фанатов видео с ответами на самые популярные вопросы. Многие хотели бы увидеть ведущую в кино. Она объяснила, почему не появляется в фильмах, пишет Cosmopolitan.

"Почему я не снимаюсь в кино? Потому что мне не предлагают ничего хорошего. Только роли проституток, сексуальных маньячек и прочих распутных женщин", – эмоционально высказалась Анфиса.

Она также ответила на вопрос о замужестве. Светская львица подчеркнула, что ей претят стереотипы, которые широко распространены в обществе.

"То, что неправильно для вас, возможно, правильно для меня. Незамужем я потому что", – пояснила Чехова.

Чехова призналась, что в прошлом совершала ошибки, среди которых десятилетнее курение. Анфиса назвала самый отчаянный эксперимент с внешностью. Оказалось, это неудачный нательный рисунок, от которого она хочет избавиться.

"Мне кажется, самый смелый эксперимент со своей внешностью я совершила, когда сделала в юности татуировку – божья коровка, которую сейчас вывожу", – сказала артистка.

Анфиса уточнила, что тату с экранов выглядело как родимое пятно.

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