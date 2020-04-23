"Чекушки" могут исчезнуть с прилавков магазинов в России

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Новости. Общество
22:00, 23 Апреля 2020
фото: © Рixabay
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Крепкий алкоголь в небольших бутылках хотят снять с продажи.

Это связано с новым стандартом разлива, которые производители обязаны будут соблюдать начиная с 1 июля нынешнего года, пишет "КоммерсантЪ".

Компаниям это невыгодно, поскольку у многих из них на долю такой продукции приходится 50% от общего объема производства. Они уже обратились в Росстандарт с просьбой допустить использование малой тары.

Новый стандарт, который вступит в силу 1 июля 2020 года, в частности, исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 мл.

Невозможность использования емкостей вышеперечисленных объемов приведет к колоссальным затратам на переоборудование линий разлива.

По данным экспертов, маленькие тары стали пользоваться большим спросом у потребителей. Наибольший рост продаж в такой таре продемонстрировал именно крепкий алкоголь: водка, виски и ром. Алкоголь в небольших бутылках позволяет потребителям даже на фоне экономии средств пробовать напитки премиальных брендов небольшими порциями.

Другие участники рынка относятся к ситуации более сдержанно, полагая, что использование обновленного ГОСТа является добровольным. 

Гендиректор ВНИИ пищевой биотехнологии Ирина Абрамова утверждает, что использование ГОСТов на сегодняшний день обязательно.

 

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Комментарии

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Штази
2020-04-23 22:18:32
Господи, да было это уже всё, ещё при Горбачёве... Ничем хорошим не кончилось.
Гость
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