«Человечность и сострадание»: Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные качества приставов

Артур Парфенчиков, ранее занимавший должность главного судебного пристава России, перечислил качества, без которых нельзя работать в этой профессии.

Сегодня, 1 ноября, в России отмечается День судебного пристава. На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, ранее возглавлявший Службу судебных приставов России, с ностальгией вспомнил службу.

«Сколько лет прошло с тех пор, как я ушел из Службы судебных приставов, но до сих пор 1 ноября для меня остается особенным днем. Сегодня коллеги, с которыми работал плечом к плечу, ветераны службы, молодые сотрудники отмечают профессиональный праздник», — напсиал глава республики.

По словам Артура Парфенчикова, институту судебных приставов в нашей стране — более 150 лет. Но это если мы говорим об окончательном его утверждении в современном понимании. Потому что история приставов уходит корнями на много веков назад. А первое упоминание содержится еще в новгородских берестяных грамотах середины 14 века. Причём, одна из первых берестяных грамот, где впервые должностное лицо обозначено, как пристав, связано с территорией нашей республики, а именно прилегающей к реке Водла. Знаем мы и имя пристава — Филист.

«Сегодня профессия пристава требует высокого уровня подготовки. Важны принципиальность, работоспособность, чувство долга. А еще — человечность и сострадание. Без этого нельзя. Пусть для каждого эти качества всегда будут главными. С праздником, друзья! Здоровья и успехов!» — написал Артур Парфенчиков.