Человек погиб в огне на северо-востоке Карелии

В Беломорском районе сгорел дом, на пепелище нашли тело человека.

О пожаре со смертельным исходом сообщили в Беломорском отряде противопожарной службы.

Ночью в понедельник, 27 ноября, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Вирандозеро на улице Речной.

В ликвидации пожара участвовали огнеборцы пожарной части № 63 села Сумский Посад совместно с добровольной пожарной командой поселка Вирандозеро.

Когда первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия, здание полностью было охвачено огнём, было сильное задымление.

Горящее здание было сильно повреждено по всей его площади.

Огнеборцы спасли от огня рядом стоящие хозяйственные постройки.

На пепелище пожарные нашли тело человека.

Причина и виновные пожара устанавливаются.