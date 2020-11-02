Человек в медицинской маске украл два ноутбука из магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция столицы Карелии ведет розыск человека, подозреваемого в краже ноутбуков: инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения, расположенная в магазине, зафиксировала момент кражи техники. Человек в медицинской маске похитил два ноутбука с прилавков.

Видео размещено в паблике карельской полиции.

"Сотрудники полиции Петрозаводска ведут розыск лица, причастного к краже. Из магазина электроники, расположенного в центре города, были похищены два ноутбука. Ущерб составил не менее 250 000 рублей. Возможный подозреваемый запечатлен камерой видеонаблюдения. Всех, кому что-либо известно о личности либо местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8911-426-81-77, 8911-050-98-02. Конфиденциальность гарантируется", - гласит текст заявления МВД.

Ранее сообщалось, что пять лет колонии грозит петрозаводчанину за кражу картошки.