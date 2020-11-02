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Человек в медицинской маске украл два ноутбука из магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
14:32, 03 Ноября 2020
фото: камера наблюдения / скриншот
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Полиция столицы Карелии ведет розыск человека, подозреваемого в краже ноутбуков: инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения, расположенная в магазине, зафиксировала момент кражи техники. Человек в медицинской маске похитил два ноутбука с прилавков.

Видео размещено в паблике карельской полиции.

"Сотрудники полиции Петрозаводска ведут розыск лица, причастного к краже. Из магазина электроники, расположенного в центре города, были похищены два ноутбука. Ущерб составил не менее 250 000 рублей. Возможный подозреваемый запечатлен камерой видеонаблюдения. Всех, кому что-либо известно о личности либо местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 8911-426-81-77, 8911-050-98-02. Конфиденциальность гарантируется", - гласит текст заявления МВД.

Ранее сообщалось, что пять лет колонии грозит петрозаводчанину за кражу картошки.

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Комментарии

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кир
2020-11-03 16:45:30
Распустили людей. Работать не умеют и негде. :)
Молодой
2020-11-03 15:18:43
Да уж, не удивительно!?!
В маркетах с рюкзаками за спиной ходят ,тырят продукты и водку, ,здесь уж совсем в наглую...
кир
2020-11-03 14:56:31
Пусть менты работают и продавцы не спят.
Гость
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