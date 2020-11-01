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Пять лет колонии грозит петрозаводчанину за кражу картошки

Новости. Общество
12:54, 02 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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По дороге к другу мужчина решил зайти на территорию чужого дома и украсть урожай овощей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от жительницы микрорайона Соломенное. Женщина лишилась урожая овощей, выращенных собственноручно. Ущерб составил 7 700 рублей.

Жительница Карелии разложила в ящики собранный ранее картофель и оставила в теплице. Зайдя туда утром, она обнаружила отсутствие тары и овощей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый – 35-летний житель Петрозаводска. Полицейским мужчина пояснил, что шел пешком в гости к другу. Проходя мимо одного из частных домов, решил зайти на территорию и обследовать ее. Так, найдя в теплице собранный урожай, петрозаводчанин вызвал такси, погрузил похищенное имущество в салон и увез в город. После чего часть похищенных продуктов употребил самостоятельно, часть сбыл.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

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Комментарии

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User
2020-11-02 13:03:55
Украл бы миллиард из бюджета, получил бы орден! А за мешок картошки до 5 лет.
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