Человека в кепке заподозрили в краже продуктов из магазина Петрозаводска - и теперь ищут (ВИДЕО)

В Петрозаводске разыскивают мужчину, которого подозревают в краже продуктов из магазина в центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи одного из магазинов на улице Кирова. Он подозревается в хищении товара из продуктового магазина.

Приметы: рост 170-175 см, на вид 20-25 лет. Был одет в черную кепку, белую куртку, черные джинсы и кроссовки.

Всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-011-86-96.

Конфиденциальность гарантируется.