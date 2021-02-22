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Человека в кепке заподозрили в краже продуктов из магазина Петрозаводска - и теперь ищут (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:13, 23 Февраля 2021
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В Петрозаводске разыскивают мужчину, которого подозревают в краже продуктов из магазина в центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи одного из магазинов на улице Кирова. Он подозревается в хищении товара из продуктового магазина.

Приметы: рост 170-175 см, на вид 20-25 лет. Был одет в черную кепку, белую куртку, черные джинсы и кроссовки.

Всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-011-86-96.

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-02-23 14:31:59
Хе Хе где росгвардия , почему их там нет ???
кир
2021-02-23 15:37:04
Сеня, кот сказал, что у тебя противная ухмылочка на события, которые тебя не касаются.
Гость
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