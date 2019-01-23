Чем берут взятки в Карелии

Что, помимо денег, берут взяточники в Карелии, почему средний размер мзды в республике больше, чем в России, и можно ли ждать новых громких коррупционных скандалов?

"Совершившие коррупционные преступления люди, помимо, преимущественно, денежных средств, брали также различную оргтехнику: дорогие ноутбуки, жесткие диски и даже беспроводные "мыши", а также принтеры и сканеры. Некоторые взяточники предпочитали бытовые электроприборы: кофемашину, микроволновки. Кто-то брал хорошее спиртное и черную икру. По просьбе одного из взяточников ему купили недешевые билеты на концерт. И это – далеко не полный перечень получаемых взяточниками товаров и услуг", - рассказал в интервью заместитель руководителя этого Следкома Карелии, полковник юстиции Владимир Игнатенков.

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