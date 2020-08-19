Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО) 3
19.08.2020 16:29
Рома Зверь с женой прокатились по Карелии (ФОТО) 3
19.08.2020 07:15
Водители ездят по "встречке" в центре Петрозаводска из-за разбитой дороги (ВИДЕО) 5
19.08.2020 12:42
Финляндия вводит ограничения на поездки в ряд европейских стран 1
19.08.2020 18:00
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 29
19.08.2020 07:50

Чемпион мира по тхэквондо из Карелии Владислав Ларин женился (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 20 Августа 2020
фото: © Ведущий Максим Кириков/ vk.com/maxim_rj
Загрузка...

Избранницей карельского спортсмена стала чемпионка России по тхэквондо из Владивостока.

Важное событие в жизни Владислава Ларина, чемпиона мира по тхэквондо, произошло еще 15 июля, об этом сообщила на своей странице в Instagram супруга спортсмена.

© instagram.com/anastasia_k3

Сердце Владислава завоевала 9-кратная чемпионка России по тхэквондо из Владивостока Анастасия. 

Торжество по случаю свадьбы состоялось в Карелии 16 августа.

© instagram.com/anastasia_k3

"Переполняют счастье, любовь и радость, что этот день получился именно таким, как мы его себе и представляли. До сих пор не верится, что наша свадьба, к которой так долго и кропотливо готовились, так быстро пролетела. Но оставила за собой самые яркие и тёплые впечатления. Спасибо всем, кто разделил с нами самое важное событие в нашей жизни", – написала Анастасия на своей странице в Instagram.


© instagram.com/anastasia_k3

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

19.08.2020 11:28
Капитал
Теплотрасса с сюрпризом 2
Как частные инвесторы вложили миллионы в теплоснабжение районного центра в Карелии и что из этого получилось.
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»