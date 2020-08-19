Чемпион мира по тхэквондо из Карелии Владислав Ларин женился (ФОТО)

Избранницей карельского спортсмена стала чемпионка России по тхэквондо из Владивостока.

Важное событие в жизни Владислава Ларина, чемпиона мира по тхэквондо, произошло еще 15 июля, об этом сообщила на своей странице в Instagram супруга спортсмена.

© instagram.com/anastasia_k3

Сердце Владислава завоевала 9-кратная чемпионка России по тхэквондо из Владивостока Анастасия.

Торжество по случаю свадьбы состоялось в Карелии 16 августа.

© instagram.com/anastasia_k3

"Переполняют счастье, любовь и радость, что этот день получился именно таким, как мы его себе и представляли. До сих пор не верится, что наша свадьба, к которой так долго и кропотливо готовились, так быстро пролетела. Но оставила за собой самые яркие и тёплые впечатления. Спасибо всем, кто разделил с нами самое важное событие в нашей жизни", – написала Анастасия на своей странице в Instagram.



© instagram.com/anastasia_k3