Чемпионат Петрозаводска по лыжным гонкам пройдет в воскресенье

В воскресенье на "Кургане" состоится чемпионат и первенство Петрозаводского городского округа по лыжным гонкам.

21 февраля на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" пройдёт чемпионат и первенство Петрозаводска по лыжным гонкам. Об этом сообщают в администрации Петрозаводска.

В программе запланированы масс-старты классическим стилем на дистанции 3, 5 и 10 км. К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных школ и клубов Петрозаводска 2005-2006, 2003-2004, 2002 годов рождения и старше.

Ранее лыжные гонки для школьников были отменены в Петрозаводске из-за мороза.