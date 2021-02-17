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Чемпионат Петрозаводска по лыжным гонкам пройдет в воскресенье

Новости. Общество
17:20, 18 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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В воскресенье на "Кургане" состоится чемпионат и первенство Петрозаводского городского округа по лыжным гонкам.

21 февраля на территории республиканского спортивного комплекса "Курган" пройдёт чемпионат и первенство Петрозаводска по лыжным гонкам. Об этом сообщают в администрации Петрозаводска.

В программе запланированы масс-старты классическим стилем на дистанции 3, 5 и 10 км. К соревнованиям допускаются воспитанники спортивных школ и клубов Петрозаводска 2005-2006, 2003-2004, 2002 годов рождения и старше. 

Ранее лыжные гонки для школьников были отменены в Петрозаводске из-за мороза.

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