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Чемпионат профмастерства для людей с особенностями здоровья пройдет в Карелии

Новости. Общество
08:20, 23 Сентября 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

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Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоится в Карелии.

Мероприятие пройдет 28 — 29 сентября, сообщает министерство образования и спорта Карелии.

В этом году соревноваться будут три категории участников «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Сильнейших определят в компетенциях: «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Лазерные технологии», «Малярное дело», «Кондитерское дело», «Флористика», «Клининг», «Предпринимательство», «Художественное вышивание», «Экспедирование грузов», «Сварочные технологии», «Слесарное дело» и «Администрирование баз данных».

Площадками для соревнований выступят Петрозаводский педагогический колледж, Автотранспортный техникум, Техникум городского хозяйства, Колледж технологии и предпринимательства, Петрозаводский государственный университет и школы-интернаты.

Также запланированы семинары, тренинги, мастер-классы и круглые столы с участием людей с инвалидностью, экспертов, представителей образовательных и общественных организаций, родительского сообщества.  Темы обсуждений будут касаться особенностей коммуникаций с людьми с ограниченными возможностями здоровья, проблем трудоустройства, деятельности некоммерческих и общественных организаций в данном направлении.

Организаторы сформировали культурную, выставочную и профориентационную программы.

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