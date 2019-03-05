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Новости. Общество
06:40, 05 Марта 2019
фото: YouTube

Чепик сократил чиновников в Госкомитете по тарифам и ценам

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Исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик подписал распоряжение об утверждении новой структуры Госкомитета республики по ценам и тарифам.

Как следует из документа, численность ведомства установлена в количестве 21 человека. Ранее она составляла 26 чиновников.

В настоящее время и.о. председателя Госкомитета является Тимофей Крюков.

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Комментарии

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Беня
2019-03-05 11:41:11
Популисты :) К бабке не ходи, срезали 5 шт младших спецов по 20тр за штуку :)
Сеня
2019-03-05 10:52:54
Хе Хе , Чепик . Надо сокращать зам.губеров -5 шт. , зам.премьера -5 шт. , советников и консультантов . Да и министерства преобразовать в департаменты , убрать Конст.суд РК и всякие корпорации , сократить депутатов в двое . Вот где реальная экономия , для бюджета малюсенькой республики . Всех начальников не прокормить .
Лолита
2019-03-05 10:01:32
Там и ТРЁХ человек хватило бы, всё одно бесполезная структура,кроме них самих это все понимают....
Гость
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