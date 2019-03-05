Чепик сократил чиновников в Госкомитете по тарифам и ценам

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Исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик подписал распоряжение об утверждении новой структуры Госкомитета республики по ценам и тарифам.
Как следует из документа, численность ведомства установлена в количестве 21 человека. Ранее она составляла 26 чиновников.
В настоящее время и.о. председателя Госкомитета является Тимофей Крюков.
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