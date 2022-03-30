«Черная книга» вредных растений и животных увидит свет в Карелии

В Петрозаводске состоится презентация книги «Инвазивные растения и животные Карелии», рассказывающей о чужеродных видах.

Презентация книги «Инвазивные растения и животные Карелии» состоится 20 апреля в Карельском научном центре РАН в Петрозаводске. Об этом информирует сайт КарНЦ РАН.

«Это первая „черная книга“ местной флоры и фауны, изданная в республике. В ней собраны данные о чужеродных видах, которые активно завоевывают новую территорию и могут наносить вред здоровью людей, сельскому хозяйству или местным экосистемам», — сообщают организаторы презентации книги.

Чужеродные инвазивные виды — те, которые намеренно или случайно были занесены в регион человеком или появились на новой территории в результате расширения своего ареала. Из всего многообразия чужеродных видов в Карелии ученые выбрали 52 наиболее распространенных и опасных, в числе которых — борщевик Сосновского, элодея канадская, колорадский жук, фитопаразитические нематоды лука и картофеля и другие.

Сообщается, что для каждого вида авторы приводят описание, обозначают биологические и экологические особенности, дают краткую историю и характер распространения. Особое внимание уделено «агрессивности» и степени вреда, который вид наносит или способен причинить естественным экосистемам, здоровью человека и экономике региона. Также представлены методы борьбы.

Книга издана ограниченным тиражом, однако на сайте КарНЦ РАН будет опубликована в открытом доступе ее электронная версия, обещают организаторы.

Ранее председатель Петросовета рассказала о своем котике Вене, который изучает книги и считает холодильник своим.