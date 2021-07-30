Более десяти жителей Карелии стали жертвами клещей за прошедшую неделю

На минувшей неделе было зарегистрировано в 4 раза меньше нападений клещей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Роспотребнадзоре по Карелии.

За минувшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 13 человек, среди них один ребенок. В 2020 году этот показатель был 51 и 9 соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 10 обращений, в том числе один ребенок (в 2020 году — 11 и 2 соответственно).

Всего с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2740 человек, из них 527 детей. В Петрозаводске общее число обратившихся составило 1433 человека, включая 234 ребенка.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,6% от числа обратившихся, дети — 34,5%; в Петрозаводске эти цифры составили 10% и 19,2% соответственно.

За прошедшую неделю зарегистрировано 2 случая подозрения на клещевой боррелиоз.