Червя нашли в глазу у жительницы Карелии

Как паразит попал в глаз, объяснила доктор Офтальмологического центра Карелии Екатерина Хоботова.

Врач-диагност ОФтальмологического центра Карелии Екатерина Хоботова дала большое интервью "Столице на Онего" и открыла тайну: что можно увидеть в глазах у людей.

Вы сталкивались с какой-то необычной, сложной ситуацией в своей практике?

- Да, в моей практике был такой случай. Однажды на прием пришел пациент с жалобой на инородное тело в глазу и покраснение.

При детальном осмотре под слизистой обнаружила паразита, вероятно, дирофилярию длиной около 5 см. Паразит начал реагировать на свет и мигрировал в орбиту за считанные минуты. В течение 15 минут мы собирали консилиум, позднее проконсультировались у инфекционистов, которые помогли выбрать наиболее безопасную тактику. Такие случаи были уже в Карелии.

Как червь оказался в глазу жительницы Карелии, читайте здесь.

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