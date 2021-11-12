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Чета пенсионеров на иномарке попала под грузовик на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
12:32, 26 Декабря 2021
фото: ГИБДД Карелии

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В Медвежьегорском районе столкнулись три автомобиля, пострадали двое пенсионеров, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 25 декабря, в 11.55 на 645 км автодороги «Кола» в Медвежьегорском районе 47-летний водитель автомобиля Renault Megane допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением 43-летнего водителя.

В результате аварии фура выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП травмированы водитель Renault Logan и его 63-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка.

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