Чета пенсионеров на иномарке попала под грузовик на трассе в Карелии

В Медвежьегорском районе столкнулись три автомобиля, пострадали двое пенсионеров, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 25 декабря, в 11.55 на 645 км автодороги «Кола» в Медвежьегорском районе 47-летний водитель автомобиля Renault Megane допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением 43-летнего водителя.

В результате аварии фура выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault Logan под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП травмированы водитель Renault Logan и его 63-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка.