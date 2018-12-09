Четверо пожарных тушили мусорный контейнер в Петрозаводске

В Петрозаводске на Кукковке загорелся мусорный контейнер.

Накануне вечером, около половины девятого в Петрозаводске возле дома № 7 на улице Ровио загорелся мусорный контейнер.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, для тушения пожара привлекались 4 человека и 1 единица техники. Контейнер потушили через десять минут.