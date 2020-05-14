Четверо рыбаков утонули в Карелии с начала мая

Тела трех мужчин еще не найдены, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Водоемы Карелии уже открылись, лед сошел, и рыбаки нередко отправляются для ловли рыбы на Онежское, Ладожское, а также на другие небольшие озера.

Так, в начале мая текущего года в Медвежьегорском, Сегежском и Питкяранском районах утонули четыре рыбака.

Спасатели продолжают поиски двух рыбаков из Медвежьегорского района.

Напомним, мужчины ушли на рыбалку 9 мая и не вернулись.

Жителям Карелии настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на открытых водоемах в весенне-летний период.