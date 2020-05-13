В Карелии разыскивают двух мужчин, пропавших на рыбалке

Мужчины отправились на рыбалку в Медвежьегорском районе рядом с деревней Челмужи, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В течение 14 часов спасатели осуществляли поиск двух пропавших мужчин, предположительно утонувших на рыбалке 9 мая.



С помощью видеокомплекса было проведено обследование дна Онежского озера площадью 250 на 300 метров и совершено 5 водолазных спусков. Пострадавшие не обнаружены.



Дальнейшие поиски продолжаются с привлечением спасателей из Петрозаводска и гидролокатора, который срисовывает рельеф дна и обладает наибольшей точностью.

Ранее в Калевальском районе снегоход с тремя рыбаками провалился под лед – погиб мужчина.