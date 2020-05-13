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В Карелии разыскивают двух мужчин, пропавших на рыбалке

Новости. Происшествия
09:15, 14 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Мужчины отправились на рыбалку в Медвежьегорском районе рядом с деревней Челмужи, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В течение 14 часов спасатели осуществляли поиск двух пропавших мужчин, предположительно утонувших на рыбалке 9 мая.

С помощью видеокомплекса было проведено обследование дна Онежского озера площадью 250 на 300 метров и совершено 5 водолазных спусков. Пострадавшие не обнаружены.

Дальнейшие поиски продолжаются с привлечением спасателей из Петрозаводска и гидролокатора,  который срисовывает рельеф дна и обладает наибольшей точностью.

Ранее в Калевальском районе снегоход с тремя рыбаками провалился под лед – погиб мужчина.

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Комментарии

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кир
2020-05-14 10:36:26
Одно и то же каждый год. :)
Гость
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