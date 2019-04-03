Четверо жителей Карелии наворовали на полмиллиона рублей, а деньги спустили на алкоголь и наркотики

В Олонецком районе сотрудники уголовного розыска установили подозреваемые в серии краж электрокабелей, деньги от продажи которых злоумышленники потратили на алкоголь и наркотики, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Олонецкого района стали поступать заявления от представителей телекоммуникационных компаний о хищениях кабелей. Кроме того, в полицию обратились жители различных посёлков, у которых внезапно перестал работать Интернет или телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в лесных массивах неподалёку от посёлков были похищены кабели, ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых, четверых жителей района. Один из них ранее работал в компании по обслуживанию электросетей, поэтому имел специальное оборудование. По версии следствия, граждане похищали кабели, обжигали их, а затем сдавали в пункты приёма металла в карельской столице, Олонце и в Лодейном поле. Все вырученные от незаконных продаж средства (около 100 тысяч рублей) были потрачены на алкоголь и наркотики, в связи с последним подозреваемые были привлечены к административной ответственности.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по фактам приведения в негодность объектов жизнеобеспечения и кражам. В ходе обысков полицейскими были изъяты различные инструменты и приспособления, использовавшиеся при хищениях, а также часть похищенного. Следствие продолжается.