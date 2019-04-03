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Новости. Криминал
11:02, 03 Апреля 2019
фото: vk.com/mvd10

Четверо жителей Карелии наворовали на полмиллиона рублей, а деньги спустили на алкоголь и наркотики

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В Олонецком районе сотрудники уголовного розыска установили подозреваемые в серии краж электрокабелей, деньги от продажи которых злоумышленники потратили на алкоголь и наркотики, сообщает МВД Карелии.

В отдел полиции Олонецкого района стали поступать заявления от представителей телекоммуникационных компаний о хищениях кабелей. Кроме того, в полицию обратились жители различных посёлков, у которых внезапно перестал работать Интернет или телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в лесных массивах неподалёку от посёлков были похищены кабели, ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых, четверых жителей района. Один из них ранее работал в компании по обслуживанию электросетей, поэтому имел специальное оборудование. По версии следствия, граждане похищали кабели, обжигали их, а затем сдавали в пункты приёма металла в карельской столице, Олонце и в Лодейном поле. Все вырученные от незаконных продаж средства (около 100 тысяч рублей) были потрачены на алкоголь и наркотики, в связи с последним подозреваемые были привлечены к административной ответственности.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по фактам приведения в негодность объектов жизнеобеспечения и кражам. В ходе обысков полицейскими были изъяты различные инструменты и приспособления, использовавшиеся при хищениях, а также часть похищенного. Следствие продолжается.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-04-03 11:47:41
Самозанятые, электорат Платова и Недимона.
zanoza
2019-04-03 11:22:51
Вот она реальность! Тяжёлая экономическая ситуация в регионе способствует криминогенной обстановке.
Изя
2019-04-03 11:52:20
zanoza Здесь другой случай , алкаши и наркоманы , с голоду и без работы не умирали ))) И не оправдывай их :)
zanoza
2019-04-03 12:28:35
Изя, а я связываю пьянство и наркоманию с тяжёлой экономической ситуацией. Люди зачастую начинают пить и наркоманить от безысходности. Есть конечно и просто деградирующие личности , но это тоже зависит от среды в которой они живут.
Изя
2019-04-03 12:42:07
zanoza," Могет " быть и так )))
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