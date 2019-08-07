Четверть российских детей оказалась за чертой бедности

В России 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".

При этом уровень бедности среди детей вдвое превышает данный показатель в целом по стране. В 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% населения России (19,4 млн человек), в 2018 году – 12,9% населения (18,9 млн человек). Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Так, по итогам 2017 года 45% детей, живущих в селах, росли в малоимущих семьях, пишет Lenta.ru.

Самый высокий процент бедности – среди детей, которые живут в многодетных семьях, – 52,2%.

"Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", – пояснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева.

Она добавила, что детская бедность формирует так называемую ловушку нищеты. Когда дети растут в условиях дефицита, они не получают достойное образование, полноценное медицинское обслуживание и другие услуги. Следовательно, в будущем они могут стать аутсайдерами на рынке труда, отметила экономист.