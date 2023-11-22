Четыре человека погибли в страшной аварии на трассе в Карелии

ДТП с фурой и двумя микроавтобусами произошло на трассе «Кола» в Сегежском районе республики.

О страшном ДТП, в котором участвовали три автомобиля — фура и два микроавтобуса, сообщили в МВД Карелии.

Смертельная авария случилась сегодня, 23 ноября, около 15.40 на трассе «Кола», в 40 километрах от города Сегежа. Столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса.

В результате аварии погибли четыре человека, еще двое в тяжелом состоянии были доставлены в Сегежскую ЦРБ. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.