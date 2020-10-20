Четыре класса и две группы студентов отправлены на карантин по коронавирусу в Карелии

Глава Карелии рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в учебных заведениях республики.

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- один класс в школе поселка Шуя

- один класс в сортавальской школе №6

- два класса в петрозаводской школе №43

- одна группа в Колледже технологии и предпринимательства

- одна группа в кооперативном техникуме

Также на карантин из-за ОРВИ выведены: один класс петрозаводской школы №3, одна группа детского сада в селе Деревянное и одна группа детского сада в поселке Чална-1.

К очной форме обучения вернулись три класса в кондопожских школах №1, №2 и №8.

Напомним, что в Карелии на 21 октября зарегистрировано 5468 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4068 пациентов, умерли за время пандемии 45 человек.