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Четыре класса и две группы студентов отправлены на карантин по коронавирусу в Карелии

Новости. Общество
10:44, 21 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Глава Карелии рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в учебных заведениях республики.

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- один класс в школе поселка Шуя
- один класс в сортавальской школе №6
- два класса в петрозаводской школе №43
- одна группа в Колледже технологии и предпринимательства
- одна группа в кооперативном техникуме

Также на карантин из-за ОРВИ выведены: один класс петрозаводской школы №3, одна группа детского сада в селе Деревянное и одна группа детского сада в поселке Чална-1.

К очной форме обучения вернулись три класса в кондопожских школах №1, №2 и №8.

Напомним, что в Карелии на 21 октября зарегистрировано 5468 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4068 пациентов, умерли за время пандемии 45 человек.

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Комментарии

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2020-10-21 11:51:20
Зато триумфально проголосовали ..А некоторые учителя помогали "правильно" подсчитать голоса .
Гость
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